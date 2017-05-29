Служба безопасности Украины подозревает компанию «Яндекс.Украина» в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных украинских граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, сотрудники органов государственной власти и управления.

По данным СБУ, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности.

«Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, которая проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 29 мая, Служба безопасности Украины проводила обыски в киевском и одесском офисах «Яндекс.Украина».