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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Соответствующий указ, датированный 15 мая, опубликован на сайте Главы государства.

Этим указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов Президента Украины 2015 и 2016 годов. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

В прилагающемся к указу тексте решения СНБО Украины от 28 апреля сказано: «Поддержать предложения о продлении и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные Кабинетом Министров Украины (распоряжение от 26 апреля 2017 № 288-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины».

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Своим указом Порошенко запретил украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к сайтам и сервисам компаний.

Срок применения санкций - от 1 до 3 лет.

Также санкции касаются телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», ТНТ, и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Напомним, 28 апреля Кабинет Министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против России.
ForUm

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