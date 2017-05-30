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Компания «Яндекс» отвергает обвинения Службы безопасности Украины о том, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. Об этом говорится в заявлении пресс-служба компании. 

«Ни у сотрудников «Яндекс.Украина», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», - гооврится в заявлении, передает 112 Украина.

В компании пояснили, что существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться с требованием раскрыть те или иные данные, но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было», - заявила компания.

«Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды – для нас сейчас это самый важный приоритет», - говорится в заявлении.

Напомним, в Киеве и Одессе Служба безопасности Украины в понедельник, 29 мая, провела обыски в офисах «Яндекс. Украина».  СБУ подозревает компанию в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных украинских граждан
ForUm

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