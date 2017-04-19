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Неизвестные разбили окно в доме по улице Липской 16, в Киеве, где находится Украинский институт национальной памяти. Об этом сообщил директор Института Владимир Вятрович.  

«Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт течение последних месяцев. Именно так, к сожалению, до сих пор рассматривает их полиция», - написал он в Facebook.

Напомним, 1 марта неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти. 

2 марта сайт УИНП подвергся хакерской атаке.

3 марта неизвестные установили у дверей института похоронный венок с именем Вятровича.

В феврале Вятрович подвергся нападению неизвестных. 
ForUm

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