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Задержанные при попытке нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича не объясняют причину своих действий.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве Оксану Блищик.

«Все трое – не местные: один уроженец Черкасской, один Черновицкой и один Хмельницкой областей», - сказала она.

По словам Блищик, молодые люди отказались объяснять свои действия, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Полиция уже составляет на них протоколы о нарушениях.

Как известно, в четверг, 16 февраля, неизвестные перед входом в здание информагентства Укринформ набросились на главу Института национальной памяти.

Сам Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а только намеревались ударить его.

Сотрудники полиции задержали троих нападавших
ForUm

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