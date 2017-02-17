Задержанные при попытке нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича не объясняют причину своих действий.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве Оксану Блищик.
«Все трое – не местные: один уроженец Черкасской, один Черновицкой и один Хмельницкой областей», - сказала она.
По словам Блищик, молодые люди отказались объяснять свои действия, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.
Полиция уже составляет на них протоколы о нарушениях.
Как известно, в четверг, 16 февраля, неизвестные перед входом в здание информагентства Укринформ набросились на главу Института национальной памяти.
Сам Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а только намеревались ударить его.
Сотрудники полиции задержали троих нападавших.
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