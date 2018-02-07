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Украинский институт национальной памяти предложил проводить украинско-польский форум историков в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Института.

«Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинского части форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого», - отмечается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что ранее Украинский институт выступил с инициативой организации украинско-польского форума историков. С 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) при участии историков обеих стран.  

«Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающего в том числе уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов 1925-1950 гг.» существенно сужает пространство для дискуссий и диалога», - подчеркнули в институте.

«Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, является одной из основ для взаимопонимания между народами», - резюмировали в УИНП.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что этим законом  зафиксирована политическая оценка событий.

 Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. Верховная Рада Украины призвала Дуду совместно с Сеймом и Сенатом РП вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность. 

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль. 
ForUm

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