Украинский институт национальной памяти подготовил обращение в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства памятников Ленину и Калинину в селе Кубей Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Института.

«Институт просит Генпрокуратуру и МВД проверить указанные обстоятельства и открыть уголовное производство по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины. СБУ – проверить должностных лиц сельского совета на предмет совершения ими действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а Государственную аудиторскую службу – законность использования бюджетных средств для проведения реставрации», - говорится в сообщении.

Институт в марте 2017 года обращался к Кубейскому сельскому председателю о необходимости демонтажа памятников Ленину и Калинину на территории села, которые в согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» подлежат обязательному демонтажу.

Тогда же Институт направил обращение начальнику Болградского отделения полиции с просьбой принять меры для прекращения указанного нарушения действующего законодательства.

«Как стало известно из сообщений в СМИ, недавно в Одесской области в селе Кубей было не только не демонтированы, но и отреставрированы памятники Ленину и Калинину. Для этого из сельского бюджета было выделено 50 тыс. гривен», - отметили в пресс-службе.

В соответствии со ст. 4361 Уголовного кодекса Украины «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» является уголовным преступлением и «наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой».