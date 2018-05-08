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Украинский институт национальной памяти напомнил дочернему предприятию «Adidas-Украина» об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

Соответствующее письмо УИНП написал после появления информации об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу-2018.

«В случае выявления фактов распространения (реализации) подобных товаров (продукции) компании «Adidas» на территории Украины Украинский институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновных лиц в установленном порядке», - предупредили в ведомстве.

«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании «Adidas». Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации, – это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой убиты миллионы наших земляков», - отметил председатель УИНП Владимир Вятрович.

Свое возмущение «советским» платьем немецкого производителя спорттоваров выразило также правительство Литвы, назвав его «проявлением имперской ностальгии».

Напоминаем, в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики», согласно которому на всей территории Украины запрещается «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик или их фрагментов, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима».

Согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, а те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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