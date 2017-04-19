Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов», - говорится в сообщении.

Следствием установлена ​​причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным на некоторых украинских государственных компаниях. В частности, речь идет о ПАО «Укргаздобыча», ГП «Электротяжмаш», ГП «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), ГП «Администрация морских портов Украины», ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и др.

В НАБУ отмечают, что чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. А сами компании обычно выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот - поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам. При этом, доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания в Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (покупка недвижимости, оплата обучения детей, медицинское обслуживание и т.д.).

Согласно данным, полученным детективами НАБУ, чаще всего такие компании-посредники имеют «прописку» в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

НАБУ активно сотрудничает с правоохранительными органами других государств. География обращений НАБУ охватывает почти все континенты. Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10), Кипр (10).

Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам. Совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд грн.