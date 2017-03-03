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В Киеве неизвестные установили у дверей Украинского института национальной памяти похоронный венок с именем директора УИНП Владимира Вятровича.

«Забросали в комментах к моим постам, сообщениях коллег и семьи вот такие фото. «Похоронный» венок с моим именем у дверей института. Но весну ничем не испортить, даже искусственными цветами. Тем более, когда идеи, которые таким образом пытаются продвинуть те, кто боится говорить и может только украдкой «пугать», такие же мертвые», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 1 марта неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти. 

2 марта сайт УИНП подвергся хакерской атаке.
ForUm

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