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Поляки строят места памяти на территории Украины без разрешительных документов. Об этом в эфире 5 канала заявил эксперт Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

«Польские партнеры систематически проводят строительство различных мемориалов, военных объектов, милитаристских различных символов абсолютно без всяких разрешений, без документов, вопреки украинскому законодательству. Например, в эти дни на территории Быстрицкого сельсовета в Ривненской области строится мемориал размером, как съемочная студия, без всякого документа», - заявил он.

«Поляки требуют, чтобы украинцы проводили соответствующие поисковые работы на территории Польши с уважением к польскому законодательству, но в Украине они пытаются во всякий способ обойти Институт памяти, Минкульт и попробовать на высшем политическом уровне договориться об игнорировании каких-либо политических законов», - сказал Подобед.

Он добавил, что происходит политизация темы мемориалов.

«Происходит подогрев этой темы, попытка вынести ее на политический топ, на уровень дискуссии президентов. Что мол, наши партнеры неспособны на диалог, поиск компромисса, и нужно этот вопрос решать через Банковую. То есть через политическое давление, чтобы спустили через верх, дали всем нагоняй и бегом украинцы побежали легализировать польские памятники на территории Украины... То, что сейчас происходит, это попытка расшатать основы государственности и попытка сделать определенную предьявку на суверенность Украины, в частности на территории западных областей», - резюмировал эксперт.

 

 

 
ForUm

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