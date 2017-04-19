Состояние здоровья раненого в Ирпене бойца Нацгварции стабильное, его пес выжил, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ).

«Военнослужащий бригады старший солдат Евгений Бараненко на данный находится в местной больнице. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, угрозы жизни нет», - отмечается в сообщении.

Пес, к счастью, также смог выжить и после проведенных операций уже идет на поправку.

Напомним, 25-летний нацгвардеец поздно вечером 16 апреля выгуливал свою собаку и сделал замечание молодым людям, которые имея признаки алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок вблизи его дома.

В результате возникшего спора один из мужчин нанес военнослужащему удар ножом в живот, а пес (породы американский питбультерьер по кличке Джеф), который защищал своего хозяина, также получил три серьезные ножевые ранения.

Отмечалось, что собака был убит.

Полиция установила и задержала лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 - умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника могут лишить свободы сроком от пяти до восьми лет.