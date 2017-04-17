В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна установлена мемориальная доска выпускнику заведения, Герою Украины майору Андрею Кизило. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«С начала войны на востоке Украины Кизило – один из лучших выпускников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и Национальной Академии Сухопутных войск – служил в 72-й отдельной механизированной Красноградско-Киевской бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 21 год стал заместителем командира батальона», – отмечается в сообщении.

29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области, выполняя боевую задачу, жизнь капитана оборвал осколок вражеской мины. Тогда штурмовая группа капитана Кизило обнаружила вражескую диверсионно-разведывательную группу и вступила с ним в бой. Вместе с ним погибли и два его товарища.

Согласно приказу министра обороны Степана Полторака Кизило навечно зачислен в списки 1 учебной роты лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (посмертно).

У центрального входа Киевского военного лицея имени Ивана Богуна установлена ​​мемориальная доска военнослужащему.

«Герой Украины майор Кизило Андрей Александрович навечно в строю!» - отметили в Минобороны

1 февраля Президент Петр Порошенко присвоил Кизило звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».