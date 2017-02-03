Во время заседания Совбеза ООН представитель Украины Владимир Ельченко продемонстрировал фото убитого военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Кизило.

Об этом говорится в сообщении Представительства Украины в Twitter.

«Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины. Это 23-летний офицер убит возле Авдеевки. Всмотритесь в его глаза», - сказал Ельченко.

Кроме того, постпред Украины показал фото обстрелянного членами НВФ дома.

«Из-за обстрелов жители этой многоэтажки в Авдеевки выбежали на улицу. Это было на 20-градусном морозе. Это выходит за рамки зла», - заявил он.

Через обстріли жителі цього будинку в Авдіївці рятували свої життя на морозі. При -20С. Навіть чорт такого би не зробив. pic.twitter.com/nov6NsH7rK — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.





Напомним, капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило погиб 29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области.

Порошенко присвоил Кизило звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».