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Во время заседания Совбеза ООН представитель Украины Владимир Ельченко продемонстрировал фото убитого военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Кизило.

Об этом говорится в сообщении Представительства Украины в Twitter.

«Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины. Это 23-летний офицер убит возле Авдеевки. Всмотритесь в его глаза», - сказал Ельченко.

Кроме того, постпред Украины показал фото обстрелянного членами НВФ дома.

«Из-за обстрелов жители этой многоэтажки в Авдеевки выбежали на улицу. Это было на  20-градусном морозе. Это выходит за рамки зла», - заявил он.

 


 

Напомним, капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило погиб 29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области.

Порошенко присвоил Кизило звание  Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».  

 
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