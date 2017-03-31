Президент Украины Петр Порошенко передал вдове погибшего капитана Андрея Кизило, удостоенного звания Герой Украины посмертно, орден «Золотая Звезда».
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Порошенко передал орден во время выступления на церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.
Напомним, Кизило погиб 29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области.
1 февраля Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).
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