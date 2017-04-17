Китай выступает против размещения на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В понедельник Китай подтвердил свое несогласие с развертыванием в Южной Корее сложной противоракетной системы США», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лю Канг на регулярном брифинге в Пекине озвучил оппозицию Китая относительно установки в Южной Корее американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Пекин утверждает, что мощный радар системы является угрозой безопасности страны, однако Вашингтон и Сеул подчеркивают, что в их планы входит только защита от северокорейских ракет.

Напомним, президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал «разобраться» с КНДР.