также в разделеОбщество
1 февраля. Картина дня 153
В ЧФ РФ заявляют, что стреляли по Ан-26 из «сигнального» пистолета 41
Синоптики дали прогноз на февраль 122
На российской банкноте разместят символы Крыма 58
В штабе АТО озвучили потери за день 102
В Авдеевке возобновили бюджетные выплаты 24
Из Авдеевки эвакуировали 132 жителя 27
«Газпром» сократил поставки газа через OPAL 43
Турчинов посетил авдеевскую промзону 74
Семьям погибших и пострадавшим на Майдане увеличили выплаты 31
Полторак: Россия обстреляла украинский самолет в Черном море 884
Геращенко: РФ «заварила кашу» в Авдеевке, чтобы побудить США к «диалогу» 118
Материалы по убийствам Щербаня и Гетьмана вывезли в Крым 52
В РФ вызвали на допрос журналиста Лойко 39
Введение референтных цен на лекарства перенесли на 1 апреля 126
Захваченный под Авдеевкой член НВФ дал первые показания 189
Режим тишины в Авдеевке объявлен до 17:00 378
В Авдеевку прибыл Турчинов 99

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Высокой государственной наградой капитан Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», - говорится в указе Президента.

Напомним, Кизило погиб 29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги
Ботинки зимние