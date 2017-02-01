Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
«Высокой государственной наградой капитан Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», - говорится в указе Президента.
Напомним, Кизило погиб 29 января 2017 года во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области.
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