также в разделеСтолица
В Киеве водитель авто избил патрульного 40
В столице такси въехало в продуктовый магазин 57
В Киеве осудили «минера» метро 33
В Киеве горела церковь 49
Учеников киевских школ кормили макаронами с мышиными экскрементами 59
Почти 60% жилых домов Киева отключили от отопления 45
В Киеве во время массовой драки подрезали мужчину 54
Отключить тепло в Киеве планируют до 6 апреля 61
На Андреевском спуске снесли МАФы 65
Полиция: На акции в Киеве вышли более 5 тысяч человек 93
Детектив НАБУ на авто сбил пешехода 56
В Киеве иностранец с ножом напал на таксиста 70
В центре Киева неизвестные напали на иностранца 67
Прошедший март в Киеве был самым холодным с начала века 54
В КГГА опровергли информацию СМИ о падении лифта с человеком 34
В Киеве взорвалось авто 115
Дипломатическое авто РФ попало в ДТП на Подоле 119
В Киеве водители не поделили дорогу и устроили стрельбу 94

В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку, сообщил глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в Facebook.

По его словам, доску украли из дома по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывш. Серафимовича), где жил актер.  

«Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены», - написал он.

Автором доски является скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999).

По данным СМИ, табличка исчезла из дома больше двух недель назад.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги