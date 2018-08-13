также в разделеСтолица
Полиция: Нападение на ювелирку в Киеве совершили иностранцы 36
Суд вынес приговор 21-летнему обидчику патрульного 15
В Киеве на Подоле избили двух парней за «ориентацию» 58
Опубликованы фото нападения на ломбард в Киеве 61
В Киеве совершено нападение на ломбард: убит охранник 62
Возле столичного автовокзала произошла драка со стрельбой 28
В Киеве водитель Uber избил пассажирку 57
Взрывчатку на Майдане не нашли 16
В Киеве на Майдане ищут взрывчатку 33
«Шулявская» возобновила работу, взрывчатку не нашли 16
В Киеве на «Лысой горе» нашли 54 противотанковые мины 26
В Киеве на станции метро «Шулявская» ищут взрывчатку 16
Место раскопок на Почтовой площади начало затапливать. 29
Минюст: Торнадовц вымогали деньги и готовили бунт в СИЗО 68
Под Лукьяновским СИЗО пытались сорвать этапирование бойцов «Торнадо» 338
Пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки 23
Стало известно, откуда в Киев завозили курицу для шаурмы 131
В Киеве задержали 24 нелегалов из Бангладеш 37

Для чествования памяти заслуженных деятелей науки и техники Украины, украинского писателя и переводчика, первого украинского космонавта, руководителя пожарной охраны Украины, участника антитеррористической операции, погибшего на востоке Украины, в Киеве установят мемориальные доски. Распоряжением КГГА утвержден перечень соответствующих адресов.

В частности, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:

доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);

украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сега (ул. Институтская, 27/6)

Героя Украины, участника антитеррористической операции, погибшего на востоке Украины, Игоря Брановицкого (ул. Лейпцигская, 11-А);

украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);

первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинский, 21);

почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, руководителя пожарной охраны Украины Николая Хорошко (ул. Владимирская, 13).

Этот перечень определен, учитывая протокол заседания Комиссии по вопросам установления памятных знаков. Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальных досок, профинансируют за внебюджетные средства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги