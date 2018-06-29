Во Львове на улице Соломии Крушельницкой вандалы разбили мемориальную доску писателю и политическому деятелю Ивану Франко, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Городской совет также просит правоохранительные органы об оперативном расследовании этого хулиганства и наказании виновных.

«Национальную память формируют такие люди, как наш велиуий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма», - отметил и.о. директора департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко.

Напомним, в этом доме Иван Франко жил в течение 1878-1879 годов. Решением Львовского областного совета № 393 от 22.12.1988 года этот дом признан памятником архитектуры местного значения (№ 1089).