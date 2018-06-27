Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии мемориальной доски генерал-майору разведки Минобороны, Герою Украины Максиму Шаповалу. Памятную доску установили на доме, в котором жил и возле которого он погиб, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Ровно год назад автомобиль, в котором находился офицер военной разведки, взорвали.

«Он командовал первой группой спецназа, которая освобождала Донецкий аэропорт. Тогда враг не смог убить Максима. А сделал это коварно, в Киеве, возле дома героя, - сказал Кличко. - Максим Шаповал был молодым (ему было 39 лет), профессиональным, опытным офицером, патриотом своей земли и человеком чести. Мы должны помнить своих героев. Уважать дело, ради которого они отдали свое жизни. Вечная память Герою Украины Максиму Шаповалу», - сказал мэр Киева на церемонии открытия памятной доски.

Напомним, утром 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Он командовал первой группой спецназа, который освобождал донецкий аэропорт.