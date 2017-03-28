По состоянию на 07:00 вторника, 28 марта, пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, сообщает ГосЧС.

«Территория города и сел в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

В штаб по ЧС поступило 408 заявок по выявлению боеприпасов, в том числе 27 марта – 45 заявок (поступивших от жителей, которые вернулись в город и обнаружили предметы, внешне похожи на ВОП в местах, которые были недоступны пиротехники во время подворового обследования).

Всего с начала работ изъято 1466 взрывоопасных предметов, в том числе 27 марта – 374 ВОП.

Для обогрева пострадавшего населения и организации горячего питания ГосЧС развернула пункт обогрева (по ул. Арсенальная, возле дома культуры).

Пиротехнические подразделения проводят техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории.

Продолжается работа по восстановлению газоснабжения Балаклеи и района.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.