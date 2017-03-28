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Все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны гражданам Грузии, проживающим на оккупированных территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции, сообщает Грузия Online.

По словам министра, европейский путь Грузии необратим и он несет огромные позитивные результаты во всех сферах.

«Особенно важно то, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны нашим согражданам, проживающим на оккупированных территориях. МИД, наши дипломатические представители за рубежом работают в 24-часовом режиме и будут максимально содействовать каждому из наших граждан, чтобы они максимально получили ту пользу, подразумеваемую безвизовым путешествием по Европе», - отметил Джанелидзе.

Напомним, 28 марта начал действовать безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом. 
ForUm

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