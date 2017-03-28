В рамках подготовки новой стратегии российского «Внешэкономбанка» его руководство неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов, в том числе главой Kushner Companies, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВЭБа.

Встречи проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show).

«В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли», — рассказали в ВЭБе.

Ранее газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о «российских связях» президента США, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года встречался с главой «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в нью-йоркской башне Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность. Для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате которого он подал в отставку.

Напомним, зять Трампа вызвался ответить на вопросы в Сенатском комитете по делам разведки по поводу организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами в ходе избирательной кампании 2016 года.