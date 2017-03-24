также в разделеОбщество
Пожар на складах в Балаклее сняли с беспилотника
В СБУ считают, что взрывы в Балаклее и убийство Вороненкова связаны 11
СМИ: В Донецке из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР» 23
ГосЧС подготовила резервные силы на случай осложнения ситуации в Балаклее 25
Геращенко: Убийца Вороненкова прошел подготовку в российской школе диверсантов 103
Луценко о подготовке к Евро-2012: воровали с размахом 46
Вороненкова похоронят в Киеве 139
В Виннице заблокировали отделение «Сбербанка» 46
Чечеткин: Ситуация в Балаклее остается сложной 54
СМИ назвали фамилию убийцы Вороненкова 121
В Запорожье у военкома-взяточника изъяли печать с российским гербом 61
Убийца Вороненкова более года служил в Нацгвардии 126
Командующий НАТО в Европе призвал максимально вооружить украинскую армию 63
В Беларуси сообщили о задержании вооруженных активистов с символикой «Азова» 81
Порошенко поручил привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее 64
23 марта. Картина дня 100
РФ отказалась от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 103
Информация о бензине по 80 гривен в Балаклее не подтвердилась 47

Из Балаклеи и близлежащих сел, которые оказались в зоне пожара на базе вооружения, уже эвакуированы около 36 тысяч жителей.

Об этом сказала журналистам председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает Укринформ.

«Уже эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернут 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Всех, кто находится сейчас в эвакопунктах, мы обеспечим необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем», - отметила Светличная.

По ее словам, принимаются все меры для безопасности жителей района.

«Жизнь женщины, которая вчера получила ранения в результате ЧП, вне опасности: ей оказана необходимая медицинская помощь», - добавила Светличная.

Ранее сообщалось об эвакуации 19 тысяч человек.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

По данным ГосЧС, В результате взрывов разрушены 12 хозяйственных сооружений, повреждены крыши и окна домов и других объектов. 

По состоянию на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на складах в городе Балаклея Харьковской области значительно уменьшилась.

Военные приступили к ликвидации последствий пожара, а местные жители начали возвращаться в город.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года