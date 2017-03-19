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Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения украинскую поэтессу Лину Костенко.

«Сердечные поздравления Лине Костенко с днем рождения! Пусть величественное слово Лины Васильевны и дальше ведет нас «благородными путями», - говорится в «Твиттере» Главы государства.

 


 

Лина Костенко – украинская поэтесса, прозаик, общественный деятель, родилась 19 марта 1930 года. Автор свыше 15-ти поэтических сборников («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), романа «Записки украинского самашедшого».

За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.
ForUm

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