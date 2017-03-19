Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения украинскую поэтессу Лину Костенко.
«Сердечные поздравления Лине Костенко с днем рождения! Пусть величественное слово Лины Васильевны и дальше ведет нас «благородными путями», - говорится в «Твиттере» Главы государства.
Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження!— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 березня 2017 р.
Нехай величне слово Ліни Василівни і надалі веде нас «шляхетними шляхами». pic.twitter.com/1lMN4sIIWi
Лина Костенко – украинская поэтесса, прозаик, общественный деятель, родилась 19 марта 1930 года. Автор свыше 15-ти поэтических сборников («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), романа «Записки украинского самашедшого».
За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.
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