Представительство Европейского Союза в Украине записало видео-поздравление для украинцев в связи с введением безвизовго режима. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.
«Сегодня, 11 мая, в Брюсселе Совет ЕС одобрил безвизовый режим между Украиной и европейскими странами. Представительство Европейского Союза в Украине приветствует вас с приближением безвизового режима», - говорится в сообщении.
Глава представительства Хьюг Мингарелли озвучил поздравление на украинском языке.
Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.
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