Представительство Европейского Союза в Украине записало видео-поздравление для украинцев в связи с введением безвизовго режима. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.

«Сегодня, 11 мая, в Брюсселе Совет ЕС одобрил безвизовый режим между Украиной и европейскими странами. Представительство Европейского Союза в Украине приветствует вас с приближением безвизового режима», - говорится в сообщении.

Глава представительства Хьюг Мингарелли озвучил поздравление на украинском языке.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.