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Командующий объединенными силами генерал - лейтенанта Сергей Наев поздравил украинцев по случаю 74-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В этот день мы низко кланяемся и выражаем слова глубокой благодарности всем ветеранам, участникам Второй мировой войны. Прославляем тех, кто в тылу, самоотверженным трудом приближал разгром врага, и отдаем дань глубокого уважения солдатским вдовам, детям войны, которые помогали поднимать Украину из руин, вспоминаем всех, чью жизнь забрала война.

Украинцы никогда не забудут об этой странице истории, о невероятно страшной цене, которую заплатил наш народ за право быть свободным. Мы всегда будем гордиться подвигом борцов за свободу Родины.

«Трудно представить победу над нацизмом без Украины и украинцев, они не только выстояли в годы оккупации, но и пополнили обескровленные дивизии, уйдя с ними на запад ...», - писал в своем дневнике Александр Довженко.

Сейчас украинцам приходится отстаивать свою независимость, европейские ценности на востоке страны. И воюем мы, прежде всего за себя, за свое будущее, за право быть хозяевами на собственной земле.

Мужество и отвага, героизм и непокорность духа является образцом для будущих поколений.

От всего сердца поздравляю с годовщиной освобождения Украины от фашистских захватчиков!

Желаю всем добра и здоровья, мира и согласия, плодотворной работы и весомых достижений ради процветания, укрепления и развития независимого Украинского государства.

Вместе победим!

Слава Украине!».
ForUm

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