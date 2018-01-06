Рождество – праздник и духовный, и государственный, и народный, сказал Президент Петр Порошенко, поздравляя украинцев.

«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы», - отметил Глава государства.

Он сказал, что украинцы уже более тысячи лет по-особому отмечают этот день.

«Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других», - подчеркнул Президент.

«Святой вечер входит в каждый христианский дом. Родился Сын Божий. И эта весть несет свет и радость всем нам. Дети начинают колядовать и прославлять Христа. Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы – вместе! Желаю, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее нашей родной Украине!» - добавила супруга Президента.