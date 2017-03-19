Украинская поэтесса Лина Костенко, которой сегодня празднует 87-й день рождения, в 2005 году наотрез отказалась принимать звание Герой Украины.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, возглавлявшая в то время пресс-службу Президента Украины Виктора Ющенко.

«19 марта 2005 в АП был очень тяжелый и напряженный день – мы готовили первый за время оранжевой команды визит в Украину тогдашнего президента РФ Путина. Но в графике президента Ющенко в тот день было еще одно очень важное событие и встреча, и, если честно, за нее мы переживали еще больше, потому что и встреча до последнего не была подтверждена протоколом. Первая приемная наяривала адресату, чтобы сказать о визите президента, но на другом конце просто не брали трубку», - написала она в Facebook.

После встречи с Путиным Ющенко поехал на до сих пор не подтвержденную встречу в многоэтажку в центре Киева.

«Мы поднялись по лестнице и позвонили. Под квартирой стоял парень с пресс-службы с красными ушами и трясущимися руками. «Она не откроет» - прошептал он. Ющенко позвонил еще раз: «Дорогая Лина Васильевна, это Ющенко!» Дверь открылась, на пороге стояла Лина Костенко, она позволила президенту и мне зайти. Я до сих пор помню каждую минуту пребывания в квартире, где фото дорогих и важных в ее жизни людей, наш разговор, который начался с суровой выволочки за то, что парень, который трезвонил в дверь Лины Васильевны, говорил по-русски. «Он из спецслужб, он сотрудничает с ними, я их знаете, сколько перевидела, я их насквозь вижу» - она ​​как в воду смотрела, потому что этот парень действительно был «сложный», Лина Васильевна четко отфильтровала», - рассказала Геращенко.

По ее словам, Костенко наотрез отказалась принимать звание Героя Украины.

«Никакие погремушки я не возьму!» - сказала она.

Лина Костенко – украинская поэтесса, прозаик, общественный деятель, родилась 19 марта 1930 года. Автор свыше 15-ти поэтических сборников («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), романа «Записки украинского самашедшого».

За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.