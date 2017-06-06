Президент Петр Порошенко поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«С первых дней обретения Украиной суверенитета и до сих пор, когда наш народ самоотверженно противостоит военной агрессии, объективная и беспристрастная информация, свободное слово являются мощным оружием в борьбе за государственную независимость», - отметил Порошенко.

По его словам, свобода слова - одна из главных ценностей демократической Украины - должна быть по-настоящему неприкосновенной.

«Сегодня украинские журналисты бок о бок с солдатами, офицерами и волонтерами защищают нашу страну от нашествия русских террористических группировок, защищают нашу свободу и успешно противодействуют беспрецедентным формам и приемам российской пропаганды», - подчеркнул Президент.

Он уверен, что провозглашенный курс на создание общественного телерадиовещания и реформу государственной и коммунальной прессы, обеспечение защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине будет способствовать динамичному развитию института свободных и независимых отечественных СМИ, их гармоничной интеграции в европейское информационное пространство.