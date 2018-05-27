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Президент Петр Порошенко поздравил футбольный клуб «Реал Мадрид» с победой в финале Лиги чемпионов.

«Это была зрелищная игра! Поздравляю «Реал Мадрид» с победой в Лиге чемпионов УЕФА 2018. Спасибо обоим командам за фантастические эмоции», - говорится в Facebook Главы государства.

«Горжусь Украиной, которая достойно приняла этот матч», - подчеркнул Президент.

Напомним, 26 мая мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.
ForUm

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