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С начала суток в зоне АТО зафиксировано 85 случаев открытия огня по укреплениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

«Ранения получили пять украинских защитников», - говорится в сводке.

На донецком направлении по позициям ВСУ в районе Луганского и Авдеевки НВФ вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов различных систем. По укреплениям у Невельского и Песков из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Опытного, Троицкого, Зайцево и Каменки – из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На мариупольском направлении у Водяного и Павлополя враг дважды использовал артиллерию калибра 122, а вблизи Широкино – минометы калибра 120 мм. По укреплениям в районе Марьинки и Гнутово НВФ били из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

Увеличилось количество обстрелов на луганском направлении, где поблизости Крымского НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120, танков а впоследствии, ближе к полуночи еще и с тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

По опорным пунктам в районе Троицкого несколько раз били из минометов калибра 120 мм, а рядом с Новоалександровкой, Трехизбенкой и Попасной с СПГ; в районе Станицы Луганской совершили обстрелы из гранатометов и пулеметов крупного калибра.
ForUm

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