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В оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься «интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию».

Как сообщает Радио Свобода, учредительная конференция так называемого Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» состоялась 17 марта в Ливадийском дворце в Ялте.

В первом заседании приняли участие лидеры «ЛНР» и «ДНР», которые приехали в Крым на «празднование» 3-летия аннексии полуострова.

Главари группировок заявили, что с Украиной больше ничего не связывает, а ведущий партнер для самопровозглашенных республик – Российская Федерация, в которую они надеются войти. Декларации о «матери-России» в ходе заседания были подкреплены инициативами со стороны депутатов Государственной думы России относительно «граждан Л/ДНР». Речь шла о специальном проекте, в рамках которого Россия будет сотрудничать с ОРДЛО во всех направлениях – экономическом, социальном, культурном, гуманитарном.

Координатором комитета стал депутат Госдумы России и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко. Во время январской поездки Захарченко с Плотницким в Крым на празднование годовщины Переяславской рады Козенко заявил, что создал в Госдуме группу по «парламентским контактам» с «Л/ДНР». Тогда же якобы родилась и идея Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Плотницкий утверждает, что из Луганска идут поставки угля в оккупированный Крым, а Захарченко сообщил, что за прошлый год экспорт товаров с территории «ДНР» в Россию «вырос на 34 миллиона долларов».

По словам Захарченко, в условиях транспортной блокады с украинской стороны предприятия неподконтрольных территорий Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет в наличии никаких прописанных сценариев интеграции самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в свой состав, а гипотетические рассуждения на этот счет невозможны. 
ForUm

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