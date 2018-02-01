Президент Украины Петр Порошенко поздравил супругу Марину с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Twitter.
«Всегда буду восхищаться твоей красотой и твоим большим сердцем, в котором столько любви. С днем рождения, любимая!» - написал Глава государства, опубликовав совместное фото.
Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові.— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2018 г.
З днем народження, кохана! pic.twitter.com/2JksOHzgaD
Марине Порошенко 1 февраля исполняется 56 лет. Ее отец некоторое время был заместителем министра здравоохранения УССР. Окончила Киевский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, автор первой в независимой Украине диссертации.
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