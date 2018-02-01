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Президент Украины Петр Порошенко поздравил супругу Марину с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Twitter.

«Всегда буду восхищаться твоей красотой и твоим большим сердцем, в котором столько любви. С днем рождения, любимая!» - написал Глава государства, опубликовав совместное фото.

 


 

 

Марине Порошенко 1 февраля исполняется 56 лет. Ее отец некоторое время был заместителем министра здравоохранения УССР. Окончила Киевский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, автор первой в независимой Украине диссертации.

 
ForUm

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