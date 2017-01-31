Зарегистрированные в Австрии компании-посредники, вероятно причастные к коррупционной схеме нанесения ущерба «Объединенной горно-химической компании», осуществляли свою деятельность в помещениях госпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«В ходе расследования данного производства детективы Бюро обнаружили, что управление банковскими счетами компаний-посредников с помощью системы «клиент-банк» осуществлялось по тем же IP-адресам, что и управление банковскими счетами ГП «ОГХК». При этом лицо, работающее в «ОГХК», сопровождало работу этих «австрийских» компаний», - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, «ОГХК» реализует уникальную титановую продукцию и могла бы приносить в государственный бюджет намного больше, чем это происходило, когда действовала коррупционная схема.

«Именно такие схемы, а не расследование НАБУ, срывают приватизацию государственных предприятий», - подчеркнул Сытник.

Как установили сыщики Бюро, в 2014 году задержанные (вместе с другими лицами, в том числе – гражданами других государств) создали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, связанных с должностными лицами «ОГХК».

Коррупционная схема, по мнению детективов Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии.

Сейчас трое участников преступной группы, среди которых – исполняющий обязанности председателя правления ОАО «ОГХК», задержаны. 27 и 28 января Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.