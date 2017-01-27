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По данным отдела коммуникации облполиции, информация поступила в полицию по телефону «102» сегодня около 8:45.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители провели осмотр места происшествия.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию.
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