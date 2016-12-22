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Форвард Евгений Селезнев, разорвавший на днях по согласию сторон контракт с «Шахтером», достиг договоренности о переходе в турецкий «Карабюкспор».

По информации Sport.ua, Селезнев подпишет контракт на два с половиной года.

Соглашение вступит в силу с 1-го января 2017-го года.

Напомним, в конце февраля 2016 года нападающий сборной Украины, экс-игрок «Днепра» Евгений Селезнев перешел в российский футбольный клуб «Кубань». 

В мае он разорвал контракт с «Кубанью» и подписал контракт с «Шахтером».
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