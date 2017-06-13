ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон - до лета 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выступал за «Динамо» с 2003 по 2016 годы, за это время провел в составе киевлян 438 матчей и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Гусев поддерживал форму самостоятельно.

Гусев присоединится к команде после окончания отпуска и отправится на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.