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ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон - до лета 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выступал за «Динамо» с 2003 по 2016 годы, за это время провел в составе киевлян 438 матчей и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Гусев поддерживал форму самостоятельно.

Гусев присоединится к команде после окончания отпуска и отправится на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.
ForUm

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