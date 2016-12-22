В результате стычек во время сноса МАФов возле станции метро «Политехнический институт» пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Согласно информации Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ, около 150 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической. Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место происшествия прибыл народный депутат Украины с группой лиц», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что для того, чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. «В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись», – подчеркнули в полиции.

Всего, по данным правоохранителей, в столичную полицию поступило пять сообщений врачей о помощи пострадавшим на ул. Политехнической, из них двое – сотрудники полиции, а также более 10-ти сообщений об этих событиях. Все сведения соответствующим образом зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации событий.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков.