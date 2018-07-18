В центре Полтавы сегодня утром автомобиль въехал в верхнюю часть подземного перехода, в результате погиб мужчина.
По данным облполиции, авария произошла сегодня, около 11:00, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко.
По предварительной информации, водитель легковушки «OPEL Combo» не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте.
Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время