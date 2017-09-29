Задержанный в оккупированном Крыму сотрудниками ФСБ РФ Дмитрий Долгополов, которого подозревают в шпионаже, ранее проходил службу в Вооруженных силах Украины, а в 2014 году после оккупации Крыма перешел на службу в российскую армию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

«Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м предал присягу и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержанный в ФСБ», – отметил он.

«Я сомневаюсь, что Дима действовал в Крыму под глубоким прикрытием, потому что есть специалистом по «погружению» в других сферах», – подеркнул он.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в оккупированном Симферополе двух граждан Российской Федерации – Сухоносовой Анны и Дмитрия Долгополова, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины.