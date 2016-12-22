Президент Петр Порошенко наградил 72 военнослужащих, которые принимали участие и получили ранения во время боевых действий на Донбассе. Четверо защитников отмечены наградами посмертно, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Орденом «За мужество» III степени награждены 8 военных, из которых четверо погибли во время артиллерийских обстрелов.

Среди награжденных солдат Александр Яцун, который с ноября 2014 по апрель 2015 года выполнял задание в зоне проведения АТО. Он защищал международный аэропорт «Донецк», нес службу в Опытном и Водяном. 19 апреля 2015 года во время обстрелов НВФ украинских позиций получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Орденом «За мужество» III степени также награжден раненый матрос Александр Фрайтаг, который с августа 2014 года нес службу на передовых позициях в зоне проведения АТО. В частности, матрос выполнял боевые задачи в Широкино. В октябре 2016 года своевременно обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага и вступил в бой с противником, в результате чего получил тяжелые ранения.

Медалью «Защитнику Отечества» отмечены 64 военных, получивших ранения в зоне проведения АТО.