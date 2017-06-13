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Решение о возможном завершении АТО принимает высшее военно-политическое руководство Украины. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины и перехода к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет РФ.

«Решение о завершении АТО принимают не в Генеральном штабе, есть высшее военно-политическое руководство страны, которое принимает такое решение. Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие такого уровня решения», - заявил он, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, информировали ли Генштаб ВСУ о возможном завершении АТО на востоке страны, он отметил: «К такому уровню информации у меня нет доступа. Это коммуникация на уровне руководитель СНБО - руководитель Генштаба».

Как ранее сообщал ForUm, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 
ForUm

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