Генпрокурор Угорщини піде у відставку через скандал з «Ощадбанком»

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генпрокурор країни незабаром піде у відставку.

Мадяр сказав, що для відставки призначеного ще Віктором Орбаном генпрокурора Угорщини не знадобиться спеціальних кроків, оскільки, за його інформацією, той невдовзі з власної ініціативи піде у відставку, повідомляє HVG .

На питання, чи це пов'язано якось зі скандалом із затриманням інкасаторів українського "Ощадбанку", Мадьяр відповів, що це може бути пов'язано.

Мадьяр анонсував розслідування у зв'язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку" у березні.