У вересні Україна може отримати другий транш кредиту ЄС, – Єврокомісія

Другий транш макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки може бути направлено Україні у вересні.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Балаж Ужварі, передає Ukrinform.

Він зазначив, що виплата другого траншу очікується "орієнтовно у вересні".

"Нам традиційно треба буде перевірити, чи виконані належні умови. Отже, щойно ми матимемо запит на виплату, ми детально вивчимо, що передбачено для другого траншу, перш ніж зможемо направити виплату", - сказав Ужварі.

Він пояснив, що йдеться про близько 3,7 млрд євро.

До кінця року, додав Ужварі, може бути виплачено ще одну частину кредиту в розмірі 1,45 млрд євро, і в цілому обсяг макрофінансової допомоги в рамках кредиту цього року становитиме 8,5 млрд євро.

У частині, що стосується оборонної допомоги, речник повідомив, що Єврокомісія отримала від України другий розклад постачання оборонної продукції на відповідний розгляд.

"Він також стосується дронів",- зазначив Ужварі, уточнивши, що запити можна подавати в тому числі на закупівлю в третіх країнах продукції, якої або немає в Україні чи ЄС, або яка не може бути поставлена в достатній кількості або в необхідний час.

Як повідомляв ForUA, сьогодні ЄС направив Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 3,2 млрд євро в рамках кредиту на підтримку ЄС на 2026-2017 роки.