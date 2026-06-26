Ціни злетіли: скільки коштує освіта в провідних університетах України

Вартість навчання у провідних університетах України продовжує зростати. На найпопулярніших спеціальностях повний курс бакалаврату в окремих вишах уже наближається до 400 тис. грн.

Найдорожчим серед топових університетів залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання на спеціальностях «Право», «Менеджмент» та «Маркетинг» обійдеться майже у 388 тис. грн за чотири роки. За останній рік вартість зросла приблизно на 25%.

У КПІ імені Ігоря Сікорського аналогічні програми коштують близько 335 тис. грн за повний курс.

Зростання цін також фіксують у львівських університетах. У Львівському національному університеті імені Івана Франка найдорожчою спеціальністю залишається «Право» — понад 346 тис. грн за весь період навчання.

У «Львівській політехніці» вартість низки популярних напрямів уже сягає близько 300 тис. грн, а подекуди зростання перевищує 50% за рік.

Попри подорожчання, інтерес до вищої освіти залишається стабільним. Найбільше заяв абітурієнти подають на «Менеджмент», «Право», «Психологію», «Філологію» та «Маркетинг». Водночас спеціальність «Комп’ютерні науки», яка раніше входила до лідерів, поступово втрачає позиції за кількістю вступників.

До найпопулярніших закладів вищої освіти традиційно входять КНУ імені Тараса Шевченка, КПІ імені Ігоря Сікорського, Львівський національний університет імені Івана Франка, «Львівська політехніка» та Державний торговельно-економічний університет.

Для часткової компенсації витрат діє програма освітніх грантів. Вступники з високими результатами НМТ можуть отримати від 17 до 25 тис. грн на рік або більше — залежно від спеціальності. У 2026 році на фінансування грантів планують спрямувати понад 1,2 млрд грн, що має зменшити фінансове навантаження на студентів і їхні родини.

Експерти відзначають, що здорожчання освіти, ймовірно, триватиме й надалі через інфляцію, зростання витрат університетів та конкуренцію за викладацькі кадри.

Як повідомляло раніше ForUa, частині українців дозволили вступати до медичних вишів без НМТ.