США запустили портал для оскарження санкцій:

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запустило онлайн-портал, який дозволяє фізичним та юридичним особам, включеним до санкційних списків, подавати заявки на перегляд або скасування обмежень.

Новий сервіс під назвою Review Portal також надає можливість заявникам отримувати несекретну та неконфіденційну інформацію, яка стала підставою для запровадження санкцій, повідомляє Bloomberg.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що раніше особи, які перебували під санкціями, вже могли звертатися з відповідними клопотаннями, однак новий портал має спростити, прискорити та зробити цей процес більш прозорим.

За даними видання, санкції залишаються одним із ключових інструментів зовнішньої політики США. Наразі обмеження охоплюють тисячі фізичних осіб, компаній та держав у всьому світі.

Водночас адміністрація Дональда Трампа останнім часом переглядає підхід до санкційної політики. Зокрема, Вашингтон заявляв про готовність пом’якшити частину обмежень проти Ірану в разі укладення мирної угоди, а також послаблював окремі санкції щодо Росії, Венесуели та Сирії, одночасно запроваджуючи нові обмеження проти Куби.

Як повідомляло раніше ForUa, США найближчим часом можуть знову запровадити санкції проти російської нафти.