Україна поступово схиляє баланс війни на свою користь - FT

Україна поступово змінює баланс сил у війні з Росією завдяки технологічним інноваціям та успіхам на полі бою, тоді як російська економіка дедалі більше стикається з обмеженнями, повідомляє Financial Times.

Від початку повномасштабного вторгнення Україну переважно розглядали як сторону, що перебуває у менш вигідному становищі. Однак останнім часом ситуація почала змінюватися, важає економічний оглядач Мартін Сандбу.

Україна отримала суттєву перевагу у сфері військових технологій, що дозволяє ефективніше протидіяти російській армії. Зокрема, Росія щомісяця втрачає від 30 до 40 тисяч військових, зазначає видання.

Оглядач також наголошує, що протягом останніх місяців Росія втрачає території, а українські удари по стратегічних об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах, суттєво впливають на експортні можливості РФ. Крім того, атаки по інфраструктурі в окупованому Криму призвели до перебоїв з електропостачанням та нестачі пального.

Водночас, на думку автора, Росія майже вичерпала свій економічний потенціал для ведення війни. Він звертає увагу на зростання інфляції, перевищення запланованого дефіциту бюджету та уповільнення економічного зростання.

Як свідчить дослідження Кільського університету, Москва практично використала всі доступні механізми підтримки економіки. Додатковий тиск створюють санкції Заходу та посилення контролю за російським "тіньовим флотом".

Водночас Україна, попри постійні російські атаки, поступово відновлює економіку. Очікується, що цього року обсяги виробництва продовжать зростати.

Сандбу підкреслює, що фінансова підтримка партнерів залишається критично важливою для України. При цьому Європа дедалі активніше компенсує скорочення американської допомоги, спрямовуючи кошти, зокрема, на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

На думку оглядача, союзники України мають використати нинішню ситуацію для посилення санкційного тиску на Росію та збільшення підтримки Києва, що може ще більше змінити баланс сил на користь України.

Як повідомляло раніше ForUa, Крим, який російський диктатор розглядає як символ імперських амбіцій і важливий логістичний вузол, дедалі більше втрачає значення як безпечний тил для російських військ.