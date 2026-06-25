Світу загрожують посухи та екстремальна спека: Ель-Ніньо повернувся

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) офіційно оголосило про початок кліматичного явища Ель-Ніньо. Супутники NASA також зафіксували характерні ознаки його розвитку — підвищення рівня моря в центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану.

За даними NOAA, температура поверхні води в цих районах протягом кількох місяців залишалася щонайменше на 0,5°C вищою за норму.

У NASA пояснюють, що підвищення рівня моря є важливим показником розвитку Ель-Ніньо. Тепла вода розширюється, через що поверхня океану дещо піднімається. Супутник Sentinel-6 Michael Freilich станом на 8 червня зафіксував значні позитивні аномалії висоти поверхні моря саме в тих районах Тихого океану, де зазвичай формується це кліматичне явище.

Фахівці зазначають, що висота поверхні моря дає змогу оцінити не лише температуру води на поверхні, а й кількість тепла, накопиченого в глибших шарах океану. Саме цей запас енергії може суттєво впливати на атмосферну циркуляцію та погодні умови в різних регіонах світу.

Ще навесні 2026 року супутники зафіксували так звані хвилі Кельвіна — великі маси теплої води, які рухаються зі заходу на схід Тихого океану та часто передують розвитку Ель-Ніньо.

Науковці поки що не можуть точно сказати, наскільки потужним буде нинішнє явище. У NASA порівнюють нинішню ситуацію з подіями 1997 року, коли сформувався один із найсильніших Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Однак наразі в східній частині Тихого океану накопичилося менше тепла, ніж у той самий період 1997 року.

Ель-Ніньо є природним кліматичним явищем, під час якого температура води в екваторіальній частині Тихого океану підвищується. Це може призводити до змін режиму опадів, посилення посух, злив та екстремальної спеки в різних частинах світу.

Водночас вчені наголошують, що для України та більшості європейських країн прямий прогноз погоди лише на основі початку Ель-Ніньо зробити неможливо, оскільки його вплив на цей регіон є менш вираженим і значно складнішим.

Як повідомляло раніше ForUa, дослідники заявили про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними.